Criminoso deixou a motocicleta da vítima totalmente destruída ao bater contra um carro

publicado em 04/04/2022

A fuga da polícia só terminou depois que o criminoso bateu com a moto contra um carro na rua Felício Marão em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Um bandido sofreu diversos ferimentos após tentar fugir da polícia e bater contra um carro com uma motocicleta furtada. O “acidente” ocorreu na tarde de domingo (3), na rua Felício Marão, região Norte de Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, o criminoso e um comparsa trafegavam pela zona Norte com a moto furtada, uma Honda/Falcon, quando foram avistados por uma unidade da Polícia Militar. Cientes do furto, os militares deram ordem de parada, mas o acusado acelerou e tentou fugir.

Durante a fuga, o garupa pulou da moto e conseguiu fugir, mas o piloto seguiu em alta velocidade até que, na rua Felício Marão, bateu contra um VW/Gol. Mesmo após o acidente o bandido ainda tentou fugir, mas não conseguiu, diante dos ferimentos que sofreu, e acabou preso.

Com o impacto da batida, no entanto, a motocicleta ficou completamente destruída. O dono do veículo esteve no local e reconheceu seu pertence que, aparentemente, teve perda total.