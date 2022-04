O flagrante aconteceu na rua Paraná, no Centro da cidade

publicado em 18/04/2022

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um adolescente de 12 anos que furtou uma moto nas proximidades da Santa Casa (Foto: Reprodução)

Um adolescente de 12 anos foi apreendido pela Polícia Militar de Votuporanga, anteontem pela manhã, após o furto de uma motocicleta que estava parada nas proximidades da Santa Casa do município. O flagrante, porém, aconteceu na rua Paraná, no Centro da cidade.De acordo com a ocorrência, durante patrulhamento pela rua, a equipe avistou o menor no momento em que descia de uma motocicleta sem placa. Diante das suspeitas, ele logo foi abordado.Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas no momento em que foi pesquisado o chassi e motor da motocicleta foi constatado que a mesma era produto de furto no dia anterior.O menor confessou ter realizado o crime e disse ainda onde estavam as peças que havia tirado da moto, que foram localizadas em uma casa em construção em frente à residência do suspeito.Em contato com a vítima ela disse à polícia que estava recebendo chamadas e ameaças de pagamento para que o veículo fosse devolvido.O adolescente foi conduzido à Central da Polícia Civil juntamente com seu genitor onde a autoridade policial elaborou boletim de ocorrência, liberando o menor ao final da ocorrência.