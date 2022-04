Um homem e uma mulher sofreram ferimentos graves após ficarem presos às ferragens. Vítimas foram levadas para a Santa Casa de Fernandópolis

11/04/2022

Laiane Oliveira

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente no início da manhã de domingo (10) na Rodovia Percy Waldir Semeghini, entre os municípios de Guarani D’Oeste e Ouroeste. Laiane Oliveira, de 29 anos, e Vinicius Verginio, de 24 anos, ambos moradores de Ouroeste, foram socorridos para a Santa Casa de Fernandópolis.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o carro seguia no sentido Fernandópolis/Ouroeste quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, teria invadido a contramão e batido de frente com o caminhão baú que seguia no sentido oposto. Com o impacto as vítimas ficaram presas às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para cortar a lataria e liberar as vítimas que foram encaminhadas pelo Samu (Serviço Móvel de Urgência) para o Pronto Socorro. Lá ficou constatado que ambos sofreram diversas fraturas expostas e que a mulher estaria com traumatismo craniano.