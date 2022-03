Uma mulher chegou a desmaiar após ser enforcada com uma corda e levar vários socos dos criminosos que, no fim, levaram R$ 200 da casa

publicado em 11/03/2022

O trio de criminosos foi preso pela Polícia Militar horas depois do roubo em um fumódromo no bairro Pró-Povo (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO trio que espancou uma família e deixou uma mulher desacordada durante um assalto em Votuporanga foi condenado pela Justiça. O caso aconteceu em outubro de 2021, na rua Rio Colorado, no bairro Pró-Povo e repercutiu em toda a região, por conta da violência empregada pelos criminosos que, no final, levaram “apenas” R$ 200 da família.De acordo com o processo, naquele dia os ladrões, G. da S. S., E. da S. S. e M. G. G., invadiram a casa e pegaram três integrantes da família de surpresa. Os moradores, pai, mãe e filha, estavam dormindo na sala, por volta de 20h, e acordaram com as agressões dos bandidos.Com cordas, os criminosos chegaram a enforcar as vítimas, enquanto davam socos e chutes neles. A mãe chegou a desmaiar com as agressões que sofreu e só acordou momentos depois, toda machucada e com a corda presa em seu pescoço.A família ainda tentou reagir, mas os criminosos conseguiram fugir levando R$ 200, que o proprietário do imóvel havia ganhado após um dia inteiro de trabalho como montador de móveis.Eles acionaram a Polícia Militar e passaram as características dos acusados e os três foram presos horas depois em buscas pela cidade. Eles foram localizados em uma “boca de fumo”, no mesmo bairro, fazendo o uso de drogas.Em juízo, os três negaram o crime e disseram, que apenas estavam no "fumódromo" onde foi realizada a abordagem policial. Os depoimentos, porém, não convenceram o juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dr. Juliano Santos de Lima.“Percebe-se que suas versões são frágeis, haja vista a palavra coesa e coerente das vítimas, que indicaram com clareza a ação dos acusados”, escreveu o magistrado.A partir disso, os acusados foram condenados a mais de nove anos de prisão, em inicial regime fechado.