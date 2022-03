Os três indivíduos, sendo dois deles menores, foram pegos em flagrante pelos policiais da Dise, na noite desta segunda-feira (8)

publicado em 08/03/2022

O trio foi responsável pelos furtos de duas motos que aconteceram neste fim de semana em Votuporanga, além de serem pegos com drogas (Foto: Divulgação)



Ainda em buscas, foram encontradas certa quantidade de cocaína que seriam suficientes para preparar, aproximadamente, 405 porções da droga para a venda aos dependentes químicos, três pinos contendo cocaína, alguns pinos que seriam usados para embalar a droga e uma balança de precisão. O valor total da droga equivaleria a quase R$ 20 mil.



Os três foram conduzidos para a sede da Dise e apresentados ao delegado, os dois menores foram apreendidos por Ato Infracional análogo aos crimes de furto e tráfico de drogas e o maior de idade autuado em flagrante delito pelos crimes de furto e tráfico de drogas.



Após os trabalhos de polícia judiciária, os menores foram encaminhados para uma unidade da Fundação Casa e o maior para uma unidade prisional da região, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fernanda Cipriano
Estagiária sob supervisão
fernanda@acidadevotuporanga.com.br