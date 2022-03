O caso ganhou repercussão na região; o estudante foi multado ontem pela Ambiental de Rio Preto e segue em investigação em Votuporanga

publicado em 10/03/2022

A Polícia Civil de Votuporanga passa a investigar o caso de mal tratos do votuporanguense que embebedou um cachorro (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O estudante de medicina veterinária que embebedou um cachorro, da raça Pinscher, e publicou os maus tratos nas redes sociais será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga, onde, segundo sua defesa, teria acontecido a gravação do vídeo. Com o inquérito instaurado, a polícia tem 30 dias para apurar o caso.

O caso ganhou repercussão após ser denunciado por uma associação de proteção de animais. Na tarde de ontem o jovem D. B., que é estudante da Unirp (Centro Universitário de Rio Preto), foi multado pela Polícia Ambiental de Rio Preto, em R$ 3 mil.