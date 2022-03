Os dois caminhões transportando os animais foram abordados na rodovia Péricles Belini, no km 106, próximo ao trevo que dá acesso ao bairro dos Portugueses, em Nhandeara

publicado em 11/03/2022

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu uma quadrilha que furtou 33 cabeças de gado de uma propriedade rural, na madrugada de quinta-feira (10). Os dois caminhões transportando os animais foram abordados na rodovia Péricles Belini, no km 106, próximo ao trevo que dá acesso ao bairro dos Portugueses, em Nhandeara.De acordo com a ocorrência, os policiais receberam a denúncia de que os criminosos estavam praticando furtos há alguns dias na região, sendo que naquela madrugada, a quadrilha furtou as 33 cabeças de gado.Os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar os bandidos. Além dos caminhões apreendidos, a polícia prendeu os dois motoristas, mais dois homens que dirigiam outros dois veículos, um Corsa Wind e um Gol. O terceiro carro que estava fazendo a escolta da carga fugiu.As cabeças de gado foram devolvidas ao dono e os quatro indivíduos vão responder por formação de quadrilha e furto. Dentro dos caminhões, os policiais localizaram também cordas e alguns machados que teriam sido usados na ação criminosa.A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga e a Polícia Civil deve apurar o destino da carga de bovinos e se há participação de outras pessoas no esquema.