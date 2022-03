Convênio firmado com o Governo do Estado já começa a trazer resultados para a segurança na zona rural do município

publicado em 21/03/2022

Durante as ações de segurança na zona rural de Votuporanga, policiais ambientais flagraram o suspeito com o revólver (Foto: Divulgação)

Da redação

O convênio firmado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) com o Governo do Estado, por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), para a realização do Programa “Patrulha Rural”, já começa a apresentar bons resultados para segurança na zona rural de Votuporanga.

Um homem foi preso e uma arma de fogo ilegal apreendida neste final de semana nas proximidades do bairro rural Pedro Quincas. O flagrante se deu durante uma ação do programa, que é desenvolvido pela Polícia Ambiental, por meio da Atividade Delegada.

De acordo com o registro policial, os militares realizavam bloqueio com o objetivo de combater crimes na área rural, quando realizaram a abordagem a um veículo cujo condutor apresentou atitude suspeita. Durante as buscas foi localizado um revólver calibre 38 municiado com cinco munições intactas, tudo de maneira ilegal.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator que foi conduzido a Central de Polícia de Votuporanga, onde permaneceu preso até o pagamento de fiança.

"Patrulha Rural"