Mulher só conseguiu pedir ajuda após caminhar por uma hora. Homem levou celular e cartão bancário da vítima

publicado em 29/03/2022

Para fugir das agressões, ela abriu a porta do veículo em movimento, pulou e se escondeu em um canavial (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 43 anos pulou de um carro em movimento na noite de domingo (27), na estrada municipal 1, em São José do Rio Preto, para se livrar do ex-companheiro.O boletim de ocorrência diz que ela teve um relacionamento amoroso com o homem, de 41 anos, mas, como percebeu que ele era agressivo, terminou a relação.O homem teria mandado mensagem por um aplicativo convidando a vítima para sair. Ela aceitou e ambos foram até uma lanchonete.Como a vítima recebeu algumas mensagens no aparelho, ele teria ficado com ciúmes e chamado a mulher para ir embora.Os dois seguiram pela BR-153, sentido distrito de Talhado, e, quando entraram em uma vicinal, o homem teria pegado o celular da vítima e a agredido na cabeça e no rosto.Para fugir das agressões, ela abriu a porta do veículo em movimento, pulou e se escondeu em um canavial. O homem ainda chamou por ela, mas foi embora, deixando a vítima para trás.Após uma hora de caminhada, a mulher pediu socorro em uma casa. Ligou para a filha, que a buscou no local.O homem teria levado o celular e um cartão bancário que estava na capa do aparelho. Ela não acionou a Polícia Militar, nem soube dizer o endereço do ex-companheiro.Ela procurou a Central de Flagrantes e o caso foi registrado como lesão corporal. Agora as investigações serão feitas pela Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto.*Com informações do