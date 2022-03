O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (21), nas proximidades do Auto Posto Parceirão

publicado em 21/03/2022

Um motorista de Pindorama morreu na manhã desta segunda-feira (21), em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motorista de 50 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (21), após uma batida entre carretas na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. O acidente ocorreu nas proximidades do Auto Posto Parceirão, no sentido capital-interior, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos.De acordo com o apurado pelo, os dois veículos seguiam pelo mesmo sentido da rodovia, quando por motivos, que ainda não foram esclarecidos, o condutor da carreta que vinha atrás, com placas de Pindorama, bateu no caminhão da frente, que carregava madeiras.Apenas o motorista de trás sofreu com o impacto, trata-se de Sidival Sebastião Polastri, de 50 anos, que chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas devido a gravidade dos ferimentos ele não resistiu e faleceu.O corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga e será transferido para a cidade de Pindorama. Ainda não há informações sobre falecimento e sepultamento. Seu Sidival era morador da Vila Roberto, na rua 13 de maio, era ajudante de motorista