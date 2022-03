O caso aconteceu na noite do domingo (27) e as causas oficiais serão apontadas pela Polícia Civil de Votuporanga

publicado em 28/03/2022

Um motorista foi socorrido após bater em um poste na avenida Da Saudade, na zona Sul de Votuporanga, na noite do domingo (27) (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motorista de uma caminhonete GM/S10 precisou ser socorrido às pressas após bater em um acidente na avenida Da Saudade, na noite do domingo (27), na zona Sul de Votuporanga.De acordo com a ocorrência, o homem transitava pela avenida da Da Saudade, quando, por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Civil, perdeu o controle da direção e bateu contra o poste.Após o acidente e já dentro da ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o motorista identificado R. O. C., de 45 anos, alegou ter sofrido um mal súbito, se recusou a realizar o teste do bafômetro e na ocorrência ainda consta que estava com odor de álcool.Equipes da companhia Elektro, que cuidam do fornecimento de energia em Votuporanga, estiveram no local para desligar a energia e o guincho retirasse o veículo do local. O poste ficou totalmente danificado e foi necessária a troca por outro.O motorista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga, seu estado de saúde é estável.