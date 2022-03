Os dois suspeitos foram pegos no domingo (20), após roubarem um segundo carro no município

publicado em 21/03/2022

A Polícia Militar de Votuporanga flagrou a dupla que realizou dois assaltos a motoristas de aplicativo do município (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA dupla de assaltantes que roubou um veículo de uma motorista de aplicativo na sexta-feira (18), no bairro Pacaembu, foi detida pela Polícia Militar de Votuporanga neste domingo (20), após assaltar um segundo motorista na avenida Prestes Maia, zona Sul do município.De acordo com a ocorrência, os suspeitos de 19 anos e outro de 16 anos, chamaram novamente por meio do aplicativo o motorista para o que seria uma corrida “normal” pelo município. Assim que a vítima chegou, ela foi rendida e os bandidos fugiram com o carro. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.Diante das informações sobre os dois envolvidos, a polícia descobriu que eles chamaram um guincho para um suposto carro de aplicativo, que precisava ser rebocado em uma estrada nas proximidades de Valentim Gentil. Foi realizada a intervenção da Polícia Militar, que abordou em flagrante a dupla.Em abordagem, foram encontrados com os criminosos documentos ainda do primeiro carro roubado na sexta-feira, o GM/Ônix, de cor preta, um simulacro de arma de fogo e outros pertences das vítimas.A dupla, que já era conhecida nos meios policiais, foi detida e encaminhada para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde permaneceram à disposição da Justiça.