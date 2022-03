Criminoso invadiu a casa de uma idosa e revirou tudo, mas ao fugir do local, deixou o telefone cair, pelo qual foi localizado e preso pela PM

publicado em 18/03/2022

O ladrão trabalhão achou que havia se dado bem ao furtar R$ 6 mil em joias, mas acabou preso ao esquecer seu celular na cena do crime (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm ladrão que furtou mais de R$ 6 mil em joias de uma idosa foi condenado pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, dr. Maurício José Nogueira. Além das joias, o criminoso, identificado como L. M. A. de S., também levou um ferro de passar e R$ 650 da casa da senhora, de 73 anos.O crime foi registrado em abril de 2017, mas a condenação ocorreu somente agora.De acordo com o processo, o acusado, que já tem uma extensa ficha de antecedentes criminais, entrou na residência por um corredor lateral, acessou uma escada ali existente escalou a parede, conseguindo chegar à janela do quarto que fica no andar superior de um sobrado, que fica na rua São Paulo, no Jardim Eldorado.Um fato inusitado, no entanto, “facilitou” a identificação e a prisão do acusado. Ao entrar na casa, ele acessou todos os cômodos do imóvel e revirou tudo. A idosa chegou horas depois e percebeu que a casa teria sido saqueada, mas encontrou em um dos quartos o celular do ladrão.Ela acionou a Polícia Militar e entregou o telefone para os militares. Lá eles encontraram todas as informações sobre o suspeito e iniciaram as diligências pela cidade, o localizando nas proximidades do Terminal Rodoviário, na garupa de uma mototaxista. Ao ser abordado ele confessou o crime e entregou um saco onde estavam as joias furtadas.Além disso, o homem também tinha consigo uma pequena porção de cocaína, além de um par de tênis, um boné e um óculos. O dinheiro usado para essas compras, teria sido furtado da vítima.Com base nas provas e na confissão, o juiz sentenciou o criminoso à pena de dois anos e oito meses de detenção, em regime inicial semiaberto.