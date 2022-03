Veículos pegaram fogo após a batida e uma das vítimas não conseguiu sair do carro

publicado em 28/03/2022

O motorista do carro ficou preso às ferragens e acabou morrendo carbonizado após os dois veículos pegarem fogo com a batida (Foto: Lucas Ribeiro/ Monte Aprazivel Noticias)

Um homem morreu carbonizado, na noite de sábado (26), após bater de frente com o carro em um caminhão-tanque, carregado com combustíveis. O fato ocorreu na rodovia Feliciano Sales Cunha, entre Nhandeara e Monte Aprazível.

De acordo com a ocorrência, a vítima, identificada como L.J.C., de 34 anos, seguia com o seu veículo, um Renault/Sandero, quando, por motivos ainda a serem apurados, teria invadido a pista contrária e batido de frente com o caminhão.

Com a batida, os dois veículos pegaram fogo. O motorista do caminhão e um ajudante conseguiram descer do veículo apenas com ferimentos leves, mas o condutor do carro ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros e unidades de resgate da região foram acionadas, mas, quando chegaram ao local, a vítima já havia morrido carbonizada. O caminhoneiro e o passageiro foram levados para a Santa Casa de Monte Aprazível.

A Polícia Técnica foi acionada e colheu dados no local para que um inquérito apure as reais causas do acidente..

Da redação