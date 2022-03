Tiroteio ocorreu após uma tentativa de abordagem policial na zona Norte da cidade

publicado em 28/03/2022

O caso agora é investigado pela Polícia Civil (Foto: Governo do Estado)

Da redação

Um jovem de 18 anos morreu baleado após um confronto com policiais, na manhã de sábado (26), no bairro Jardim Paraíso em São José do Rio Preto. O rapaz, identificado como Vitor Roberto da Silva, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento pelo bairro, a equipe tentou abordar um veículo, cujo um dos ocupantes estava armado. Os policiais afirmaram que deram ordem de parada, momento em que o automóvel estacionou, mas ninguém desceu do veículo.

Em seguida, ainda conforme a ocorrência policial, foi dada a ordem para que ele jogasse a arma no chão, mas Vitor, então, atirou contra a PM, que revidou em defesa. Logo depois, os ocupantes do carro fugiram do local, não sendo localizados de imediato.

O carro foi encontrado pela PM, momentos depois, abandonado e com as portas abertas em uma rua do Vale do Sol. Ao lado do automóvel, Vitor foi resgatado e encaminhado para o hospital, onde não resistiu e morreu.