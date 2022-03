Além de embriagada, a mulher estava com a CNH cassada; caso aconteceu em 2017, mas a sentença foi publicada nesta semana

publicado em 19/03/2022

A mulher voltava de uma festa quando perdeu o controle da VW/Parati que dirigia e caiu em um córrego na avenida Deputado Áureo Ferreira (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA ex-funcionária de uma autoescola de Votuporanga foi condenada pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca, o dr. Juliano Santos de Lima, após ser flagrada dirigindo bêbada e com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada. O caso aconteceu em 2 de novembro de 2017, na avenida Deputado Áureo Ferreira, zona Oeste do município, mas a sentença foi publicada apenas na quinta-feira (17).De acordo com processo, a mulher, identificada como M. C. dos A., voltava de uma festa em uma chácara, com uma VW/Parati, quando ao passar pela avenida perdeu o controle da direção e caiu em um córrego.Na ocasião, a motorista contou para a polícia que um carro que vinha no sentido contrário da pista estava com luz alta, o que teria a atrapalhado, mas os policiais que atenderam a ocorrência notaram que ela apresentava odor de álcool, olhos avermelhados e voz desconexa. Ao ser questionada, ela negou a realização do teste do bafômetro e apresentou a CNH vencida e cassada.Diante disso, ela foi encaminhada para a delegacia e um inquérito por embriaguez ao volante instaurado. Em juízo, a motorista confessou que estava em um aniversário em uma chácara e que conduziu veículo, mesmo tendo conhecimento de que estava com a CNH cassada.Diante disso, o magistrado entendeu que ficou comprovado que a acusada ingeriu bebida alcoólica, conduziu o veículo mesmo após o consumo da bebida e ocasionou um acidente de trânsito. “De modo a formar um conjunto probatório coeso e forte suficiente para atribuir-lhe a autoria do fato e alicerçar sua condenação”, escreveu o juiz.A mulher, então, foi condenada a uma pena de seis meses de detenção em regime inicial aberto pelo crime de embriaguez ao volante.