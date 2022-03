Homem suspeito de agredir animal foi preso e levado à delegacia de Barretos

publicado em 29/03/2022

O suspeito de agredir a cadela foi encontrado, preso e levado à delegacia de Olímpia (Foto: Reprodução)

Uma cadela morreu após ser agredida com golpes de martelo no bairro CDHU II, em Olímpia, no domingo (28).De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender um caso de maus-tratos a animais e compareceram a uma chácara.Uma mulher recebeu as equipes da corporação e relatou que o inquilino tinha agredido a cadela de estimação. O animal foi encontrado com diversos ferimentos e não resistiu.Ainda segundo o registro policial, o suspeito de agredir a cadela foi encontrado, preso e levado à delegacia de Olímpia.*Com informações do