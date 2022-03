O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Pacaembu, zona Oeste do município

publicado em 18/03/2022

A Polícia Militar encontrou no início da tarde desta sexta o carro, mas segue em patrulhamento em busca dos suspeitos (Foto: Divulgação)

Da redaçãoTrês bandidos armados roubaram o carro, um GM/Ônix, de uma motorista de aplicativo na manhã de hoje em Votuporanga. O crime ocorreu nas proximidades do bairro Pacaembu, enquanto a mulher fazia uma corrida para os acusados.Conforme apurado, a vítima teria sido acionada pelos criminosos para uma corrida e, no meio do caminho, um deles sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Os bandidos obrigaram ela descer do carro e fugiram levando também outros pertences da mulher.Após o ocorrido a Polícia Militar foi acionada e já iniciou as diligências em busca dos bandidos e do veículo roubado, que é a ferramenta de trabalho da motorista.Segundo o apurado pela reportagem, a PM conseguiu encontrar o carro no início desta tarde, na avenida República do Líbano, no meio de uma mata, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro delesUm boletim de ocorrência também foi registrado na Polícia Civil de Votuporanga, que também já iniciou as investigações.