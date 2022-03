Antes de irem para prisão, bandidos praticaram um sequestro-relâmpago, atropelaram um casal, trocaram tiros com a PM e bateram numa viatura

publicado em 12/03/2022

Dois homens (um em Votuporanga e outro em Rio Preto), uma mulher foram presos, uma adolescente apreendida e outro segue foragido (Foto: Reprodução)

Da redação

Um homem de 26 anos e uma mulher de 23 foram presos e uma adolescente de 17 anos apreendida na sexta-feira (11) por serem suspeitos de participarem um sequestro-relâmpago. Antes disso, os criminosos deixaram um verdadeiro rastro de violência e destruição na região, inclusive, em um acidente registrado no Centro de Votuporanga.A onda de crimes começou no sábado (5), em Rio Preto. Na ocasião, um idoso de 68 anos foi rendido, por volta das 23h, por dois homens, quando entrava em um motel no bairro Jardim Paraíso.A dupla de criminosos pegou a caminhonete da vítima, que foi feita de refém, na zona Norte de Rio Preto. O idoso foi agredido com uma faca e só liberado na manhã do dia seguinte, domingo (6), na cidade de Monte Aprazível.Enquanto levavam a vítima para o cativeiro, os homens se juntaram a duas mulheres, de 23 e 17 anos. Após deixarem a vítima, os dois homens se envolveram em um acidente de trânsito na Rodovia Washington Luís. Usando a caminhonete do idoso, os bandidos atropelaram um casal que seguia em uma moto. A passageira da motocicleta ficou ferida, com traumatismo craniano.Na terça-feira (8), os bandidos vieram para Votuporanga, ainda utilizando a caminhonete do idoso. Eles se envolveram em mais um acidente na rua Amazonas, no Centro da cidade. O motorista realizava uma manobra, quando perdeu o controle, bateu em uma Honda/Biz e invadiu a fachada da oficina “Motocenter”.Após a batida, três ocupantes fugiram e o motorista identificado como R.P.L foi contido por um policial que estava de folga. O PM segurou o bandido até a chegada de uma viatura e a realização do flagrante. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com o acidente.Os bandidos que conseguiram fugir, no entanto, voltaram para Rio Preto, onde roubaram um carro. Na fuga, foram seguidos por policiais militares e houve troca de tiros, mas eles novamente conseguiram fugir, após jogar o veículo roubado contra as viaturas da PM.Após deixarem esse rastro de violência e destruição, a Polícia Civil iniciou as investigações e chegou aos suspeitos. Entre os criminosos estava uma adolescente de 17 anos. Ela será entregue à Vara da Infância e Juventude, enquanto os outros dois já detidos (um em Votuporanga e o outro em Rio Preto) foram encaminhados para cadeias da região. Um homem continua foragido.