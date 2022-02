Confronto aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), na Vila Marin, na região Sul

publicado em 14/02/2022

A polícia chegou a casa onde eles estavam escondidos, por meio de uma denúncia (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm dos suspeitos por uma série homicídios em Votuporanga morreu após enfrentar a PM numa troca de tiros, na manhã desta segunda-feira (14). O confronto aconteceu na rua Copacabana, no bairro Vila Marin, na região Sul do município.O homem estava escondido numa casa com seu comparsa. Os dois eram suspeitos pela série de assassinatos a tiros que ocorreu em Votuporanga no fim de janeiro de 2022. Ambos tinham mandatos de prisão e estavam foragidos da Justiça.De acordo com as informações preliminares,, a polícia chegou a casa onde eles estavam escondidos por meio de uma denúncia. Lá, eles foram recebidos com tiros, revidaram e, no confronto, um dos suspeitos morreu.Já o suspeito que sobreviveu ao confronto foi preso. O nome dos dois ainda não foi divulgado pela polícia, que encontrou três armas de fogo na casa onde os dois estavam escondidos.Confira a reportagem completa sobre o caso na edição de terça-feira (15) do jornal*Colaborou Franclin Duarte, no local.