Os atendimentos no Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales” serão remanejados temporariamente, até que a energia seja restabelecida, informou a Prefeitura

publicado em 01/02/2022

Após a ter sua fiação furtada, o consultório municipal precisou ter seus atendimentos remanejados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales” – o “postinho” do bairro São João, em Votuporanga – teve sua fiação furtada na madrugada desta terça-feira (1º), conforme informou a Prefeitura. Por isso, os atendimentos precisaram ser remanejados, até que a energia seja reestabelecida.“Todas as providências já estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal da Saúde e a equipe está empenhada em normalizar as atividades da Unidade o mais rápido possível”, informou a Prefeitura, em nota.