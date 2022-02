A dupla foi presa em flagrante e responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo

publicado em 07/02/2022

A Polícia Militar de Votuporanga, durante a operação “Rodovia Mais Segura”, prendeu dois jovens com uma garrucha e uma cartucheira (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporang prendeu na madrugada de ontem dois jovens que iriam vender uma garrucha, calibre 32, no distrito de Simonsen. A dupla foi presa em flagrante e responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.De acordo com a ocorrência, R.P.D., de 23 anos e S.A.P.S., de 19 anos, estavam em um VW/Gol estacionado pela rua Mariano Cortez, em atitude suspeita. Momento em que a Força Tática passou pelo local e percebeu que a dupla tinha dispensado um objeto no interior do veículo.Diante disso foi realizada a abordagem e localizada a arma, segundo consta ainda na ocorrência, a dupla confessou que iria negociar a garrucha com uma terceira pessoa pelo valor de R$ 2,2 mil. Além disso, também foram encontrados seis projéteis e três cartuchos, em uma cartucheira.Eles foram presos e encaminhados para a Central da Polícia Civil de Votuporanga onde permaneceram presos e disposição da Justiça. A prisão fez parte da operação “Rodovia Mais Segura”, que tem sido realizada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.