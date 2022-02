Piloto, ainda não identificado, teria invadido a pista e para não o atropelar, um dos caminhões freou abruptamente e ocorreu batida

publicado em 05/02/2022

Acidente ocorreu na rodovia Euclides da Cunha, próximo da Havan (Foto: A Cidade)

Da redação

A imprudência de um motociclista pode ter sido a causa do acidente que tirou a vida de um caminhoneiro na manhã deste sábado (5), na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga (nas proximidades da Havan), envolvendo dois caminhões da empresa Solução Transportes. R.A.D., de 37 anos, que seria da cidade de Lucélia/SP, ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações colhidas pelo A Cidade no local do acidente, os dois caminhões seguiam pela pista, sentido capital/interior, quando um motociclista, ainda não identificado, teria adentrado à rodovia abruptamente, pela alça de acesso. Para não o atropelar, o motorista do caminhão estava na frente freou bruscamente e o caminhoneiro que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo.

Com o impacto, a cabine do segundo caminhão ficou totalmente destruída e o caminhoneiro ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros agiram rápido no desencarceramento, mas quando a vítima foi retirada das ferragens já estava sem vida.