Acidente aconteceu no cruzamento da avenida Nove de Julho com a rua Colômbia e a vítima, um homem de 30 anos, sofreu escoriações leves

publicado em 10/02/2022

Com a batida, a moto foi parar debaixo do pneu dianteiro esquerdo do ônibus (Fotos: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 30 anos ficou ferido após ser atropelado por um ônibus circular no cruzamento da avenida Nove de Julho com a rua Colômbia, no bairro San Remo, em Votuporanga, na manhã desta quinta-feira (10).A reportagem do jornalapurou no local que tanto a vítima - identificada pelas iniciais R.G.B, que conduzia uma Honda Biz - quanto o motorista do ônibus dirigiam sentido bairro-Centro quando o motorista virou para a esquerda. No momento em que ele virou, o motociclista tentava ultrapassar o ônibus pela faixa esquerda da rua. Com a batida, a moto foi parar debaixo do pneu dianteiro esquerdo do ônibus.A vítima sofreu escoriações leves e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a levou para o Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga. O hospital informou, em nota, que R.G.B passa por exames no momento.*Colaborou Fernanda Cipriano, estagiária sob supervisão, no local