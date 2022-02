O homem caminhou atordoado por alguns quarteirões, até cair na rua Irene Galvani Casado, onde foi socorrido

publicado em 17/02/2022

A Polícia Militar esteve no local, acompanhou o socorro da vítima e agora irá passar o caso para a Polícia Civil, que vai investigar (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 29 anos, identificado pela inicial D., foi agredido a pauladas na tarde desta quinta-feira (17), na rua Rio Araguaia, no bairro Pró-Povo, em Votuporanga.O jornalapurou no local que, após as agressões, ele caminhou atordoado por alguns quarteirões, até cair na rua Irene Galvani Casado, também no Pró-Povo, onde foi socorrido por uma unidade do Resgate, com um ferimento grave na cabeça.A Polícia Militar esteve no local, acompanhou o socorro da vítima e agora irá passar o caso para a Polícia Civil, que vai investigar.Ainda não se tem informações sobre se o homem foi vítima de um agressor ou agressores.*Colaborou Franclin Duarte, no local.