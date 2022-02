Em entrevista exclusiva ao A Cidade, um dos reféns relatou os momentos de terror nas mãos dos bandidos durante o assalto de segunda-feira (31)

publicado em 02/02/2022

Após momentos de terror uma das pessoas que foi feita de refém falou com exclusividade ao A Cidade e detalhou o assalto (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma família votuporanguense viveu momentos de tensão e pânico na noite de segunda-feira (31), nas mãos de cinco bandidos. Três mulheres e uma criança foram vítimas de um assalto e foram feitas de reféns por cerca de 90 minutos, na rua Juraides de Paula Viveiros, no bairro Portal do Sol, em Votuporanga e só foram liberadas após o trabalho de negociação da Polícia Militar.