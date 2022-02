O caso aconteceu na zona Norte de Votuporanga, as vítimas foram socorridas com escoriações leves

publicado em 21/02/2022

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNo terceiro acidente registrado na manhã desta segunda-feira (21), em Votuporanga, um carro bateu em um poste da avenida Horácio dos Santos, na zona Norte do município e deixou o motorista e mais dois passageiros feridos.De acordo com a ocorrência, por volta das 7h30 o motorista do GM/Vectra seguia pela avenida no sentido bairro-centro, quando por motivos que ainda serão esclarecidos pela Polícia Civil, acabou perdendo o controle e bateu direto no poste.As três vítimas foram socorridas com ferimentos leves pela UR (Unidade de Resgate) dos Bombeiros e encaminhadas para o Pronto Socorro de Votuporanga. Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas serão apontadas em investigação.