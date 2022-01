Após a repercussão de uma reportagem do A Cidade, que revelou qual radar aplicou mais multas, vândalos depredaram aparelho

O radar foi reerguido e os trabalhos de manutenção continuam; a Prefeitura informou que abriu um processo de compra para os reparos (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO jornal A Cidade publicou, na edição do dia 7 de janeiro, uma reportagem que revelava que o radar da avenida República do Líbano, na zona Sul de Votuporanga, tinha sido o “campeão” de aplicação de multas no município em 2021. Três dias após a circulação (e repercussão) da matéria, vândalos depredaram o aparelho, que chegou a ficar tombado na avenida.O secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, sargento Marcos Moreno, informou ao jornal que servidores da Prefeitura reergueram o radar e realizam os trabalhos de manutenção. Além disso, a Administração abriu um processo de compra para concluir os reparos no aparelho.Das 18.683 multas aplicadas em Votuporanga no ano passado, 2.351 foram de motoristas que passaram pela avenida, cujo limite de velocidade é de 50km/h. Os dados são de um levantamento do A Cidade, feito junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.A reportagem esteve no local para verificar se a grande incidência de penalizações se dava por falta de sinalização, porém não é o que se observa. O radar fica bem exposto e há sinalização, em placas, sobre a velocidade permitida na via.O levantamento também mostrou que o "radar campeão" no ano anterior foi o instalado na avenida Horácio dos Santos, na zona Norte do município. Ele aplicou 2.504 multas no período.Os votuporanguenses pisaram fundo no ano passado e, com as infrações, a Prefeitura arrecadou R$ 938.511,06, valor que obrigatoriamente deve ser reinvestido em melhorias no trânsito. O montante, porém, é inferior ao que foi arrecadado em 2020, quando foram aplicadas 18.545 multas e arrecadados R$ 1.375.296,48. Já em 2019, o município arrecadou R$ 2.638.464,75 com 18.580 multas.Ainda de acordo com o levantamento da Pasta, transitar em velocidade superior à máxima permitida foi a infração com maior número de multas aplicadas, seguida por dirigir veículo segurando ou manuseando telefone celular e avançar o sinal vermelho do semáforo.Em relação ao destino da quantia arrecadada com as multas de trânsito, a Prefeitura informou que ela é aplicada em despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, conforme determina a resolução nº 875 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), publicada em 13 de setembro do ano passado.