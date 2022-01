Três amigos tiveram a privacidade financeira invadida, ao mesmo tempo nessa semana, e hackers tentaram fazer compras na mesma loja

publicado em 29/01/2022

Os amigos desconfiam que os cartões tenham sido clonados em um dos estabelecimentos comerciais que costumam frequentar juntos (Fotos: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm grupo de três amigos teve os seus cartões clonados, praticamente, ao mesmo tempo, nesta semana em Votuporanga. As vítimas tiveram a privacidade financeira invadida e os criminosos, em posse dos cartões, tentaram realizar compras em uma mesma loja, que fica em São Paulo.Lara Camila, Franciele Cristina e Gustavo Souza, frequentam estabelecimentos comerciais do município sempre juntos e o primeiro ataque aconteceu na terça-feira (25) e fez duas vítimas dos bancos Sicredi e Nubank. O outro foi no anteontem, o cartão também da Nubank, praticamente nos mesmos horários.A coincidência chamou a atenção. A suspeita é de as clonagens tenham sido feitas em um dos estabelecimentos comerciais que eles frequentam juntos. “Agora, de verdade, a gente fica com medo de acontecer de novo, né. Porque não sei se foi em algum lugar que passamos aqui na cidade, mas é complicado a gente fica com o pé atrás. A gente fica chateado, porque usava o cartão para tudo e agora estou sem, porque tive que bloquear. Agora é esperar chegar o novo e torcer para não acontecer novamente”, disse Gustavo.De acordo com as vítimas, as compras que os criminosos tentaram realizar foram todas no valor médio de R$ 20 a R$ 50, na loja chamada Pynablu, que fica em São Paulo. Trata-se de uma grife de roupas, onde os valores das peças costumam a variar de R$ 1 mil a R$ 2 mil.entrou em contato com a empresa, que informou que outras pessoas passaram pela mesma situação e que os hackers estão utilizando a marca para aplicar o golpe. Em nota, divulgada ontem à tarde, a Pynablu esclareceu que um boletim de ocorrência foi registrado. “Já estamos tomando as devidas precauções juntamente com a equipe jurídica”, escreveram em nota.Apesar do susto pela fraude, nenhum dos três amigos foi lesado financeiramente. Eles realizaram o procedimento padrão, ou seja, bloquearam os cartões e informaram as operadoras responsáveis.“Fiquei assustada, principalmente por ter acontecido com mais dois amigos que sempre estão comigo, nunca passou pela minha cabeça passar por essa situação. E no momento preciso utilizar meu cartão e não tem como porque tanto o físico como o virtual estão bloqueados”, completou Franciele Cristina.Já Lara Camila, teve apenas o cartão on-line fraudado e disse que não achava que poderia acontecer isso com ele, por conta da exclusividade que a opção oferece. “Eu fiquei assustada, porque apesar do valor ser pequeno e não imaginava que poderia acontecer comigo, muito menos clonarem o meu cartão virtual, que é aquele que a gente tem acesso só pelo aplicativo do banco, exclusivo para fazer compras on-line e não acontecer isso. A partir de agora vou me precaver melhor, ficarei atenta e apesar do valor ser pequeno eu achava que nunca ia acontecer comigo”, relatou.Ao A Cidade, o delegado titular da Seccional de Polícia Civil de Votuporanga, dr. Marcos Negrelli, afirmou que ainda não foi registrado nenhum caso parecido de clonagem de cartões em estabelecimentos comerciais de Votuporanga, mas a indicação é para que episódios assim sejam registrados para o desenrolar das investigações.“O primeiro passo é bloquear o cartão e em caso de prejuízo realizar o registro da ocorrência e aí, após isso, será deflagrada a investigação”, relatou.