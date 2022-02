Crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 31, no bairro Residencial Portal do Sol

publicado em 31/01/2022

Família foi rendida por bandidos na rua Juraides de Paula Viveiros, no bairro Residencial Portal do Sol (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNa noite desta segunda-feira, 31, por volta das 21h45, cinco criminosos armados invadiram uma casa na rua Juraides de Paula Viveiros, no bairro Residencial Portal do Sol, e fizeram toda uma família refém em Votuporanga. Os criminosos chegaram em um carro e renderam a filha do casal no momento em que a família entrava no imóvel. Segundo informações no local, três armas de fogo teriam sido utilizadas na ação. Ninguém ficou ferido.Um vizinho do imóvel percebeu uma movimentação diferente e acionou a polícia. No local, os policiais iniciaram uma negociação para que os bandidos liberassem os reféns. Eles foram liberados sem nenhum ferimento. Após a soltura dos reféns, os policiais também renderam o grupo de criminosos e adentrar a casa para vistoriar o imóvel. Diversas viaturas da polícia seguem no local para averiguação dos fatos. Até o momento uma faca e um simulacro de pistola foram encontrados. A polícia averigua ainda se há mais armas escondidas na casa.Informações no local, dão conta que a família trabalha com materiais importados e os bandidos já tinham essa informação e assim planejaram toda a ação. Em entrevista ao Jornal A Cidade, o capitão André Navarrete, afirmou que os bandidos são moradores de Votuporanga e alguns "velhos conhecidos" da polícia. O capitão afirmou que as características de alguns deles também levam a crer que alguns já estiveram envolvidos em outros crimes de roubo e furto na cidade.Até às 22h35 minutos desta segunda-feira, a ocorrência seguia no local. Mais informações sobre esta ocorrência você acompanha logo mais em nossa edição impressa desta terça-feira, dia 1º.