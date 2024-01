A medida, que entrou em vigor anteontem amplia as opções de tributos que podem ser quitados por esse meio de pagamento eletrônico

publicado em 05/01/2024

A medida, que entrou em vigor anteontem amplia as opções de tributos que podem ser quitados por esse meio de pagamento eletrônico (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A população de Votuporanga agora conta com uma opção mais ágil e eficiente para quitar suas obrigações relacionadas a veículos, que permite o pagamento de multas de trânsito, licenciamento antecipado e transferência de veículos usados por meio do PIX. A medida, que entrou em vigor anteontem amplia as opções de tributos que podem ser quitados por esse meio de pagamento eletrônico.

A iniciativa representa um avanço na simplificação dos serviços públicos e visa agilizar as transações, proporcionando maior comodidade aos contribuintes. Agora, além do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), os votuporanguenses podem utilizar o PIX para efetuar o pagamento de licenciamento e multas de trânsito diretamente pelo portal da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado).

O processo ocorre por meio da geração de um QR Code disponibilizado no portal da Sefaz-SP, proporcionando uma forma prática e segura de quitar os débitos relacionados a veículos. Essa expansão do serviço é resultado de um esforço conjunto envolvendo a Sefaz-SP, a Secretaria de Gestão e Governo Digital, o Detran-SP e a Prodesp, além da participação do Banco do Brasil.

O Secretário da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, ressalta a importância da desburocratização e simplificação dos serviços públicos. "A desburocratização dos serviços públicos é uma prioridade, na medida em que colabora diretamente para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade no Estado de São Paulo. A maior vantagem da novidade está na ampliação da rede arrecadadora, que passou a englobar todas as instituições financeiras participantes do PIX, que está na casa de 800", destaca Kinoshita.