O sorteio foi realizado na noite de anteontem e divulgado ao vivo na rádio Cidade FM 94,7, no intervalo do jogo do CAV

publicado em 26/01/2024

A votuporanguense Márcia Trevisan ganhou o primeiro e o segundo prêmio do CAP Legal (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

A votuporanguense Márcia Trevisan ganhou o primeiro e o segundo prêmio do CAP Legal desta semana no sorteio realizado na noite de anteontem e divulgado ao vivo pela rádio Cidade FM 94,7 no intervalo do jogo entre CAV e Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin.

A consultora previdenciária tem 53 anos, reside no bairro Vila Paes e comprou 10 cartelas assim que chegou para ver a partida da Pantera, a estreia do time no Campeonato Paulista da Série A3. “Eu estava na fila para comprar os ingressos quando vi a banca do CAP Legal, fui até lá e comprei”, contou.

Márcia comprou e acreditou na sorte. “De vez em quando eu compro alguma rifa ou algum outro tipo de sorteio e às vezes saem alguns prêmios para mim, então resolvi arriscar no CAP Legal”, falou.

Questionada sobre o que vai fazer com o dinheiro, ela respondeu que foi pega de surpresa, portanto ainda não sabe como vai utilizar a grana. Márcia ganhou o primeiro e o segundo prêmio, cada um no valor de R$ 1 mil. O prêmio principal, no valor de R$ 3 mil, saiu para um morador de Fernandópolis.

Em julho do ano passado, entrou em operação no município uma modalidade de Sorteios Filantrópicos, o CAP Legal. A atividade, regulada pelo Ministério da Economia, destina parte do valor arrecadado com a comercialização de cartelas para Associação de Deficientes Físicos de Bento Gonçalves (ADEF). Mas também reflete em impostos normais, sendo a arrecadação revertida para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente e Fundo de Defesa dos interesses Difusos. Com sorteios em pontos credenciados o CAP Legal faz vários sorteios diários.

Conforme o proprietário do empreendimento, Anderson Souza de Oliveira, o sistema é muito semelhante ao Saúde CAP. No entanto, o valor do sorteio filantrópico é menor, podendo assim, ocorrer mais vezes ao longo do dia e permite o pagamento de diferentes valores de premiação.