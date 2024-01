O balanço dos dados foi feito pelo setor social da Secretaria de Direitos Humanos e apresentado à Controladoria Geral do Município, com o objetivo de prestar contas dos atendimentos e os avanços conquistados com as regulamentações que foram feitas nos últimos três anos

publicado em 18/01/2024

Balanço foi feito pelo setor social da Secretaria de Direitos Humanos, que é gestora do projeto, e apresentado à Controladoria (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais de mil pessoas passaram pelo projeto Votuporanga em Ação na atual administração do prefeito Jorge Seba. O balanço dos dados foi feito pelo setor social da Secretaria de Direitos Humanos e apresentado à Controladoria Geral do Município, com o objetivo de prestar contas dos atendimentos e os avanços conquistados com as regulamentações que foram feitas nos últimos três anos.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos. O secretário titular da pasta, Emerson Pereira, explicou que o Votuporanga em Ação foi totalmente revigorado, com relevantes orientações da Controladoria Geral do Município.

"Quando assumimos em 2021, encontramos muitos desafios. Hoje, graças à sábia condução da Controladoria e apoio do prefeito Jorge Seba, somos totalmente transparentes na gestão do programa, desde a inscrição dos interessados, entrevista com a assistente social e a lista de espera que seguimos corretamente. Além disso, todos os meses apresentamos à Controladoria toda documentação, o que nos deixa assegurados na regularidade do programa", disse.

Dados

O levantamento apontou que, nos últimos três anos, 1.140 pessoas foram contratadas, seja pelo programa Votuporanga em Ação 1 ou 2. Deste número, 761 foram mulheres e 379 homens. Os dados apontaram também que o maior índice de contratação acontece no começo do ano. Nos últimos três anos, o mês de maior contratos assinados foi em fevereiro, sendo 109 em 2021, 76 em 2022 e 49 em 2023.

O prefeito Jorge Seba enfatiza a importância do programa. "Com essas contratações no decorrer destes três anos buscamos sempre oportunizar e garantir qualidade de vida aos que mais necessitam, o Votuporanga em Ação além de proporcionar que as pessoas mais vulneráveis ingressem no mercado de trabalho também qualifica estes profissionais".

O controlador Elton Marcel parabenizou toda gestão da Secretaria de Direitos Humanos, reforçando o empenho e dedicação em tornar o projeto Votuporanga em Ação 1 e 2 transparente.