Em um novo local, mais amplo e climatizado, promete superar todas as expectativas e redefinir a celebração que já é considerada como tradição na cidade

publicado em 25/01/2024

Evento que celebra a cultura asiática será em 19 de maio, no Centro de Eventos Valério Giamatei, a Ilha do Pescador (Foto: Divulgação)

O Votu Otaku Fest, um dos maiores eventos de cultura pop asiática e geek da região noroeste paulista, já tem data marcada para 2024. A nona edição será realizada no dia 19 de maio, das 9h às 17h, no Centro de Eventos Valerio Giamatei (CEVG). Em um novo local, mais amplo e climatizado, promete superar todas as expectativas e redefinir a celebração que já é considerada como tradição na cidade.

Na edição do ano passado, mais de 3 mil entusiastas estiveram presentes, e este ano a expectativa é de atingir um número maior de adeptos. Entre os convidados especiais que abrilhantarão o palco, destacam-se o renomado dublador Marco Ribeiro e o talentoso cantor Zé da Viola. Além dessas estrelas, outros convidados serão anunciados em breve, mantendo a expectativa e a empolgação do público.

Outro grande atrativo é o concurso de cosplay, que em todas as edições movimenta o público e envolve diversos profissionais para a criação e reprodução de roupas e acessórios que irão compor os personagens e as performances. A organização destaca que para essa edição, haverá novidades no concurso. "Já era um pedido antigo do nosso público para mudarmos a competição de cosplay que é um ponto alto do VOF, e esse ano traremos um novo corpo de jurados, além de outros atrativos para deixar a experiência de quem visita o evento mais memorável."

O Votu Otaku Fest não se limita a um encontro cultural, mas também amplia e modifica suas atividades tornando-o uma jornada educacional e divertida. Diversas oficinas como robótica, desenho, jogos e Kpop proporcionam aos participantes uma imersão completa na cultura geek e destacam o talento e a criatividade do público participante. O evento também se propõe a movimentar a economia local e regional, abrindo espaço para empreendedores serem parceiros nos espaços e praça de alimentação, o que contribui para o crescimento econômico e cria oportunidades para negócios.