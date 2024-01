O benefício não é cumulativo com demais programas, exceto desconto pagamento antecipado, e não se aplica à matrícula e rematrículas

publicado em 24/01/2024

Segue o período de transferências com desconto no Centro Universitário de Votuporanga (Foto: Unifev)

A Unifev continua com transferências abertas para ingresso de estudantes neste ano letivo. Os interessados nos cursos de graduação (exceto Medicina) terão redução de 40% nas mensalidades. O benefício não é cumulativo com demais programas, exceto desconto pagamento antecipado, e não se aplica à matrícula e rematrículas. Para se inscrever, basta acessar unifev.edu.br/transferencia2024 ou solicitar análise curricular diretamente pelo link unifev.edu.br/sga/matriculatransferencia.

“A análise de matriz curricular é realizada para todas as solicitações de transferência a partir do 3º período do curso, e, dependendo do resultado, é possível obter descontos ainda mais significativos, conforme previsto na resolução de bolsas e descontos vigentes”, ressaltou a supervisora do Atendimento da Unifev, Iani Gabriella Pádua Marques.

Atualmente, a Instituição oferece cursos nas áreas de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharias da Computação e Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

O reitor Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon destaca que os estudantes matriculados na Unifev receberão uma formação de excelência, tendo acesso às ferramentas necessárias para moldar um futuro profissional promissor. “Um dos aspectos distintivos da nossa Instituição é proporcionar aos universitários o contato com atividades práticas desde os primeiros anos. Vale destacar que a Unifev tem nota 5 no MEC e conta com dois câmpus, abrangendo mais de 40 mil m² de área construída”.