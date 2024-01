Para o corpo docente, as oportunidades estão distribuídas entre os cursos de Ciências Biológicas, Direito, Medicina e Psicologia

publicado em 04/01/2024

Com um total de oito vagas disponíveis, além de três oportunidades para cadastro de reserva, a iniciativa visa fortalecer o quadro de colaboradores (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), responsável pela administração da Unifev, anunciou a abertura de editais para a contratação de profissionais em diferentes áreas. Com um total de oito vagas disponíveis, além de três oportunidades para cadastro de reserva, a iniciativa visa fortalecer o quadro de colaboradores da instituição.

As vagas contemplam diversas áreas de atuação, abrangendo cursos importantes da Unifev. Para o corpo docente, as oportunidades estão distribuídas entre os cursos de Ciências Biológicas, Direito, Medicina e Psicologia. Destaque para áreas específicas, como anatomia, direito processual do trabalho, prática trabalhista, ginecologia, obstetrícia, radiologia e psicologia organizacional e do trabalho.

Os interessados em participar do processo seletivo podem concorrer às vagas de auxiliar geral (2 vagas e cadastro de reserva) e técnico de refrigeração (cadastro de reserva). Vale ressaltar que as inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 16 de janeiro, exclusivamente por meio do site da Unifev (www.unifev.edu.br/editais).

Durante o processo de inscrição, os candidatos devem preencher a ficha eletrônica correspondente à vaga desejada e anexar seus currículos. É fundamental que os requisitos mínimos para cada posição sejam verificados nos respectivos editais disponíveis no site.