publicado em 18/01/2024

Beneficiados pelo programa Bolsa Comunitária optaram pelos cursos na tarde da última segunda-feira, no auditório Câmpus Centro (Foto: Unifev)

Em um compromisso com a democratização do ensino superior, a Unifev anunciou a concessão de até 40 bolsas de estudo integrais para estudantes da rede pública de ensino de Votuporanga e região, com início em 2024. O programa Bolsa Comunitária, busca proporcionar oportunidades viáveis para que jovens possam alcançar o futuro profissional.

A escolha dos cursos pelos beneficiados foi realizada no auditório do Câmpus Centro, na última segunda-feira (15), onde os aprovados puderam selecionar a graduação, considerando a disponibilidade de vagas e a ordem de classificação.

“Vocês superaram uma fase com grande quantidade de inscritos, e agora nada pode detê-los. Sempre que enfrentarem desafios, lembrem-se disso - vocês já conquistaram o mais difícil. Estamos extremamente felizes por tê-los aqui, e que o ano de 2024 seja repleto de sucesso para todos vocês”, destacou a assistente social da Unifev, Profa. Ma. Marinês Ralho.

O processo de seleção, regido pela Resolução FEV nº 15, datada de 25 de agosto de 2023, foi conduzido de maneira transparente e rigorosa, garantindo a imparcialidade na seleção dos alunos, explicou o controller da Instituição e coordenador do programa, Paulo Gil.

“Dedicamos um esforço significativo na elaboração do edital e no processo seletivo, que, embora desafiador, atendeu plenamente às expectativas da Instituição. Parabéns aos alunos! Que cada um faça a diferença em seu campo profissional no mercado de trabalho”.

O reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, deu boas-vindas aos alunos e expressou a satisfação da Instituição em viabilizar a transformação de vidas. “A Unifev desempenha um papel social importante por meio do Bolsa Comunitária, refletindo a preocupação em proporcionar oportunidades para aqueles que demonstram comprometimento. Estamos realizando sonhos", ressaltou.

O lançamento do Programa em dezembro de 2021 reforça o compromisso da Unifev em contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior, incentivando os alunos da rede pública a se prepararem para a faculdade. "Ao proporcionar bolsas de estudo integrais, a Unifev busca não apenas abrir portas para o conhecimento, mas também para o desenvolvimento pessoal, profissional e social desses estudantes", concluiu o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas José Gianoti.

Além de Votuporanga, o Programa Bolsa Comunitária é viabilizado em parceria com 36 municípios que contribuem com transporte gratuito aos alunos, certificando-os como "Município Parceiro da Educação".

Programa

O supervisor do Departamento Comercial, Sidnei Xavier explica que inicialmente foi realizado um mapeamento das escolas públicas estaduais da região, focando especialmente no terceiro ano do ensino médio. A iniciativa envolveu não apenas os professores, mas também os coordenadores e a direção de cada instituição de ensino. “Apresentamos o projeto aos responsáveis pelos alunos, permitindo que a própria direção identificasse os estudantes que se encaixassem no perfil do programa. Para ser elegível, o estudante precisava apresentar recursos financeiros limitados, ao mesmo tempo em que demonstrasse comprometimento e dedicação aos estudos. Dessa forma, a Unifev teve a oportunidade de unir esses dois extremos, proporcionando uma chance de transformação de vida”.