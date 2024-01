Os requisitos mínimos para participação incluem ser graduado em Medicina Veterinária há, no máximo, dois anos até a data da inscrição, além de possuir registro ou protocolo de registro no CRMV-SP na data do início das atividades

publicado em 04/01/2024

O programa, que conta com um corpo clínico de alto nível, tem como principais objetivos aprimorar o currículo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Unifev anunciou a abertura de inscrições para o Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária. O programa, que conta com um corpo clínico de alto nível, tem como principais objetivos aprimorar o currículo, proporcionar condições de aperfeiçoamento das habilidades e competências teórico-práticas, além de oferecer imersão em ambiente especializado.

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição de forma online pelo site unifev.edu.br/selecaomedvet24 no período de 12 a 25 de janeiro. Os requisitos mínimos para participação incluem ser graduado em Medicina Veterinária há, no máximo, dois anos até a data da inscrição, além de possuir registro ou protocolo de registro no CRMV-SP na data do início das atividades.

O processo de seleção será composto por avaliação escrita, avaliação profissional e análise curricular. A lista dos candidatos inscritos será divulgada no dia 29 de janeiro de 2024, a partir das 17h, no site da Unifev.

Os profissionais selecionados para o programa receberão uma bolsa mensal no valor de 70% da bolsa de mestrado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), para uma jornada de 40 a 60 horas semanais. Além disso, terão direito a seguro de vida e para acidentes pessoais, acesso à biblioteca e laboratórios da Unifev, e receberão um certificado de pós-graduação lato sensu, destacando a carga horária cumprida e o conceito de aprovado. O programa tem duração de dois anos.

Os aprovados no programa terão a oportunidade de se especializar em diversas áreas de atuação, tais como clínica médica de pequenos animais, clínica cirúrgica de pequenos animais, anestesiologia, patologia clínica e diagnóstico por imagem.