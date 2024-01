Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de janeiro através do site da instituição (https://www.unifev.edu.br), na seção de editais

publicado em 03/01/2024

Fernanda Cipriano

A Unifev está com inscrições abertas para um processo seletivo para a contratação de um docente para a graduação em Farmácia, com foco nas áreas de Farmacotécnica, Cosmetologia ou Farmácia Clínica. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de janeiro através do site da instituição (https://www.unifev.edu.br), na seção de editais.

Para concorrer à vaga, os candidatos devem possuir graduação e pós-graduação Stricto Sensu e/ou Lato Sensu, ambos reconhecidos e credenciados pelo Ministério da Educação (MEC). A experiência profissional e em docência será considerada como critério de avaliação.

Durante o processo de inscrição, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição eletrônica e anexar o link do currículo Lattes.

A seleção será composta por avaliação escrita, profissional e análise curricular. Todos os requisitos mínimos para a vaga, critérios de avaliação e benefícios oferecidos podem ser consultados detalhadamente no edital disponível no site.