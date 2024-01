No ato da inscrição, devem preencher a ficha de inscrição eletrônica e anexar um currículo

publicado em 23/01/2024

Candidatos devem se inscrever até o dia 31 de janeiro; inscrições já estão abertas pelo site da Instituição (Foto: Unifev)

A Unifev abriu um edital para a contratação de um auxiliar de laboratório, na área da Saúde. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro pelo site da Instituição: unifev.edu.br, na aba editais.

Para participar da seleção, os candidatos devem possuir graduação nos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia ou Nutrição, reconhecidos pelo MEC e uma declaração de disponibilidade de horário para trabalho noturno e/ou aos sábados.

No ato da inscrição, devem preencher a ficha de inscrição eletrônica e anexar um currículo.