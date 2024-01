A programação está voltada para profissões com alta demanda no mercado de trabalho e qualificação que engloba habilidades técnicas e acadêmicas

publicado em 19/01/2024

As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade que amplia o acesso à educação profissional na cidade (Foto: Senac)

O Senac Votuporanga está ofertando 250 vagas para diversas áreas do conhecimento neste início de ano, ampliando assim, o acesso à educação profissional de qualidade para aqueles que têm renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa. A programação está voltada para profissões com alta demanda no mercado de trabalho e qualificação que engloba habilidades técnicas e acadêmicas.

“Integramos em nossa escola, metodologia ativa e o trabalho educacional por meio de projetos, promovendo a vivência de situações reais e aprendizagem significativa. Os projetos de aprendizagem incentivam soluções empreendedoras, atitudinais, criativas, e proporcionam a experimentação e o trabalho em equipe. Os estudantes aprendem fazendo. O Jeito Senac de Educar é composto de aulas dinâmicas, conectadas às inovações de cada área do conhecimento, com o estudante sendo o protagonista do seu processo de aprendizagem”, diz Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

As inscrições para os cursos como Botânica Aplicada ao Paisagismo, Identificação dos Cosméticos para Uso em Estética, Especialização Técnica em Atendimento Podológico ao Paciente com Diabetes, já estão abertas. Além disso, algumas das bolsas são para os cursos lançados em parceria com a prefeitura de Votuporanga, como Manicure e Pedicure, Cuidador de Idosos, que também já estão com as inscrições abertas, de forma presencial no Senac e os próximos serão Salgadeiro, Estilista de Moda, Costureiro e Atendente de Farmácia.

Mais informações e inscrições, pelo site: www.sp.senac.br/senac-votuporanga. O processo de inscrição é aberto sempre a partir das 12 horas, 20 dias antes do início do curso, no Portal do Senac São Paulo, pelo site do Programa Senac de Gratuidade.

As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual. Além disso, é preciso entregar os documentos solicitados pela unidade relativa à vaga dentro do prazo estipulado. Não é necessário fazer provas ou testes para ter acesso às bolsas. Para mais informações, clique no link https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.