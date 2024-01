A operação de fiscalização faz parte das ações que a Prefeitura de Votuporanga vem desenvolvendo em combate à proliferação do mosquito da Dengue no munícipio

publicado em 23/01/2024

Foram notificados 27 veículos; responsáveis têm prazo de 10 dias úteis para a retirada do automóvel do local sob pena de multa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança notificou os proprietários de 27 veículos que estão em situação de abandono em ruas de Votuporanga, para que façam a retirada dos mesmos no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa e remoção para o pátio pela própria Prefeitura. A operação de fiscalização faz parte das ações que a Prefeitura de Votuporanga vem desenvolvendo em combate à proliferação do mosquito da Dengue no munícipio.

Após encerrado o prazo será publicado em Diário Oficial do município os dados destes veículos para serem posteriormente removidos, caso o proprietário não tome nenhuma atitude. A multa segundo é de 100 UFMs (Unidades Fiscais do Município), ou seja, cerca de R$ 500, mais o pagamento das despesas de remoção e diária em pátio onde o veículo estiver recolhido.

A operação contou com os agentes das Secretária de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura em parceria com a Fiscalização de Posturas do município, que na oportunidade verificou os alvarás de funcionamento das empresas e a atual situação dos pátios que utilizam para guardar os veículos quando estão em espera de manutenção.

A ação contou ainda com o suporte da Polícia Militar por meio da Atividade Delegada prestada ao município. Outras orientações também foram repassadas como por exemplo, o descarte irregular de óleo dos veículos em via pública no momento de troca ou vazamento dos motores dos veículos, situação que se for avistada será encaminhada à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Durante a ação, foram visitadas também seis empresas entre oficinas, funilarias e auto elétricas automotivas. Os proprietários e funcionários foram instruídos e notificados a realizarem a retirada dos veículos que se encontram em situação de abandono juntamente aos seus devidos proprietários.

Os fiscais também passaram orientações para que os proprietários mantenham sempre os pátios dos estabelecimentos limpos e protegidos do acúmulo de água, evitando assim criadouros do mosquito da Dengue, escorpiões, ratos e outros animais que proliferam doenças nas imediações. E caso encontrem algumas destas situações encaminhar ao setor de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde.