publicado em 09/01/2024

Bens móveis considerados inservíveis que pertencem à Prefeitura serão leiloados (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Secretaria Municipal da Administração de Votuporanga informou na última sexta-feira que realizará um leilão eletrônico. O evento visa alienar bens móveis considerados inservíveis que pertencem ao patrimônio da cidade.

O leilão está agendado para o dia 19 de janeiro (sexta-feira), às 9h, e será conduzido de forma online, através do site lanceleiloes.com.br. Interessados podem obter o Edital completo e seus anexos no site da Prefeitura de Votuporanga (votuporanga.sp.gov.br) ou no portal conceitoleiloes.com.br. Além disso, é possível adquirir o documento presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, na Secretaria Municipal da Administração – Divisão de Licitações, localizada no Paço Municipal, na rua Pará, 3.227, no Patrimônio Velho.