Oportunidades são divulgadas diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos canais de comunicação

publicado em 05/01/2024

Detalhes sobre os cargos e funções estão disponíveis nos sites da Secretaria (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Fernanda Cipriano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por intermédio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador), revelou que estão disponíveis 168 vagas de emprego na região. Detalhes sobre os cargos e funções estão disponíveis nos sites da Secretaria.

Além das oportunidades de emprego, os PATs oferecem serviços e atendimento gratuitos aos trabalhadores, incluindo a habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão da Carteira de Trabalho. É crucial lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, e o número disponível pode variar ao longo do dia.

Para usufruir dos serviços do PAT em seus municípios, os interessados devem apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento presencial pode ser agendado por meio do site http://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT ou comparecendo diretamente ao Posto mais próximo.

Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) constituem uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo, oferecendo serviços gratuitos à população e atuando como centros de referência nas políticas públicas de geração de emprego e renda. Com mais de 230 unidades em todo o estado, incluindo unidades do Poupatempo, os PATs desempenham um papel crucial na oferta de oportunidades de trabalho e no suporte aos trabalhadores.

Em 2022, as unidades dos PATs disponibilizaram mais de 257 mil vagas de emprego, contribuindo significativamente para a inserção de profissionais no mercado de trabalho.