publicado em 03/01/2024

Essa etapa de mudanças se estende até o dia 8 de janeiro em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) abre as portas para uma nova oportunidade educacional, inicia hoje o período de transferências para estudantes já matriculados na rede estadual de ensino em Votuporanga. Essa etapa de mudanças se estende até o dia 8 de janeiro.

Estudantes que desejam realizar transferências entre escolas da Seduc-SP podem formalizar o pedido a partir de hoje. Este processo é uma oportunidade para aqueles que buscam uma mudança de ambiente escolar para o ano letivo de 2024.

Já para os alunos que não fazem parte da rede estadual de ensino, seja por estarem em escolas particulares, de outras redes ou fora da escola, o período de matrículas para o ano letivo de 2024 já se iniciou.

A inscrição para matrícula pode ser realizada presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo. Os documentos necessários incluem RG, histórico escolar e comprovante de residência. Além disso, a matrícula pode ser efetuada de forma virtual no portal da Secretaria Escolar Digital (SED), acessível através do endereço www.sed.educacao.sp.gov.br.

A Seduc-SP reforça que todos os alunos têm vaga garantida na rede estadual de ensino. O processo de matrícula visa facilitar o acesso à educação, permitindo que cada estudante encontre a melhor opção de ensino para seu desenvolvimento acadêmico.