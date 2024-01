A partir da quarta-feira (3) as portas das instituições serão reabertas para atendimento ao público

publicado em 02/01/2024

As escolas da Rede Municipal de Ensino encerram o ano letivo e se preparam para um novo ciclo. A partir da quarta-feira (3) as portas das instituições serão reabertas para atendimento ao público, marcando o início do período de efetivação de matrículas, rematrículas e organização do calendário escolar para o ano de 2024.

O acolhimento dos alunos está programado para acontecer no dia 15 de janeiro, quando as escolas recepcionarão os pequenos da recreação e as crianças que participam do período integral nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIS). Já no dia 15 de fevereiro, tem início oficialmente o Calendário Letivo, abrindo as portas para mais um ano repleto de conhecimento e crescimento.

Para aqueles que buscam garantir uma vaga nas instituições municipais, o processo é simples e acessível. Basta acessar o site www.fernandopolis.sp.gov.br, clicar no link 'Inscrições para matrículas escolares 2024' e preencher o Formulário de Inscrição para Matrículas Iniciais ou transferência de Unidade Escolar. O formulário requer dados pessoais do aluno e seu responsável, proporcionando um processo ágil e descomplicado.

Os pais que têm filhos em continuidade de estudos na Rede Municipal de Ensino podem ficar tranquilos, pois as rematrículas são automáticas. A única recomendação é que atualizem o cadastro na Unidade Escolar para garantir a precisão das informações.