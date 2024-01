O período de inscrições se estenderá de 29 de janeiro a 22 de março, proporcionando a oportunidade para jovens e crianças ingressarem em aulas de Canto Coral e Iniciação Musical, sem a necessidade de conhecimento musical prévio ou posse de instrumento

publicado em 25/01/2024

O período de inscrições se estenderá de 29 de janeiro a 22 de março, com oportunidade para jovens (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Após um merecido período de férias, o Projeto Guri, reconhecido como o maior programa sociocultural brasileiro, anuncia a abertura de vagas para cursos gratuitos de música em Fernandópolis. O período de inscrições se estenderá de 29 de janeiro a 22 de março, proporcionando a oportunidade para jovens e crianças ingressarem em aulas de Canto Coral e Iniciação Musical, sem a necessidade de conhecimento musical prévio ou posse de instrumento.

As vagas destinadas ao primeiro semestre contemplam aulas de Canto Coral (para alunos dos 09 aos 18 anos) e Iniciação Musical (para crianças de 06 a 08 anos). Os interessados podem efetuar suas inscrições no polo local, situado na Avenida Líbero de Almeida Silvares, 3251 – Coester (ao lado do quartel), nas segundas, quartas ou sextas-feiras, das 9h às 18h.

Não há requisitos específicos para participar, e os interessados podem procurar mais informações ou esclarecer dúvidas pelo Telefone e WhatsApp: (17) 99646-7794. Durante o processo de inscrição, é necessário apresentar cópias dos documentos pessoais, comprovante de escolaridade e de residência.

O Projeto Guri, mantido pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura de Fernandópolis, oferece cursos regulares de Canto Coral, Iniciação Musical e Violão (para alunos de 08 a 18 anos). As aulas ocorrem às segundas e quartas-feiras no período da tarde.