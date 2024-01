O órgão votuporanguense detalhou ao A Cidade sobre os atendimentos realizados na instituição e disse que 90% deles foram resolvidos

publicado em 16/01/2024

O Procon de Votuporanga, que atua na defesa dos direitos dos consumidores, realizou aproximadamente 9 mil atendimentos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Procon de Votuporanga, que atua na defesa dos direitos dos consumidores, realizou aproximadamente 9 mil atendimentos ao longo do ano de 2023. O órgão votuporanguense detalhou ao A Cidade sobre todos os acolhimentos realizados durante o ano e disse que 90% deles foram resolvidos.

Dentre os diversos segmentos, os assuntos financeiros lideraram as reclamações em Votuporanga, destacando-se problemas relacionados a empréstimos consignados e cartões de crédito consignados.

Em seguida, os serviços de telefonia e energia elétrica foram alvo de queixas, seguidos por reclamações sobre vício de produção/qualidade em produtos e serviços, questões de saúde e, por último, demandas relacionadas à habitação.

Conforme o disposto no artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, o Procon de Votuporanga divulgou anualmente a lista de empresas que atenderam ou não às demandas dos consumidores.

A lista, publicada no Diário Oficial do Município destaca as empresas que responderam de forma positiva, consideradas "Fundamentadas e Atendidas", e aquelas que não atenderam administrativamente às demandas dos consumidores, classificadas como "Fundamentadas e Não Atendidas".

As reclamações no Procon de Votuporanga devem ser feitas presencialmente no horário de atendimento ao público, das 9h às 15h. A sede fica na rua Itacolomi (de frente à Praça São Bento). O telefone de contato é (17) 3422-8930.