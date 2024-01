Fique de olho no que a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou para começar o ano com muito alto astral

publicado em 19/01/2024

Atrações serão no sábado e domingo a partir das 15h com artesanato, cinema, gastronomia, atrações musicais e muito mais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A primeira edição do Parque das Artes deste ano será realizada amanhã e domingo (21), e a agenda está repleta de atividades para toda a família. Fique de olho no que a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou para começar o ano com muito alto astral.

O cenário gastronômico e artesanal reunirá diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música. No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma diversificada opção culinária, através de comidas artesanais, oficinas culturais e feira de artesanato. Já no espaço externo destinado aos trailers de comidas e bebidas, também haverá shows musicais e diversão para as crianças.

No sábado, às 19h, no palco externo, a animação fica por conta do cantor Mateo Matos. Já no domingo, a partir das 18h, a animação fica por conta da Banda Musical Zequinha de Abreu, em seguida, às 19h, a atração musical fica por conta de Emerson Show.