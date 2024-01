Geral

Prefeitura divulga dia dos shows de Só Pra Contrariar e Rapazolla

A programação contará com matinês, presença do Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval, feira de artesanato e praça de alimentação com os food trucks

publicado em 18/01/2024

A programação também contará com shows de artistas locais e regionais; folia será de 10 a 13 de fevereiro no Parque da Cultura (Foto: Prefeitura de Votuporanga) Só pra contrariar, a Prefeitura de Votuporanga promete animar a população com o "Carnaval Votu Show 2024". De 10 a 13 de fevereiro, o Parque da Cultura receberá grandes artistas para comandar a festa mais animada do ano que será promovida para que toda a família possa curtir quatro dias de shows comandados por artistas dos cenários local, regional e nacional.



A programação contará com matinês, presença do Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval, feira de artesanato e praça de alimentação com os food trucks.



As principais atrações desta edição são a banda "Rapazolla", responsável pela abertura da festa no sábado, dia 10 de fevereiro e o tradicional e famoso grupo mineiro "SPC - Só Pra Contrariar", que se apresentará na segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro. A folia também terá a participação dos artistas locais que se apresentarão ao público através de vários estilos musicais.



A organização é da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga e conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo, de Políticas Culturais e também da Câmara Municipal.



